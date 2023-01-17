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Перейде вже цієї зими: іспанський клуб домовився з "Динамо" про трансфер Циганкова – ЗМІ

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Перейде вже цієї зими: іспанський клуб домовився з "Динамо" про трансфер Циганкова – ЗМІ

Фото: ФК Динамо Київ

Також журналісти повідомили, скільки представник Ла Ліги заплатить за гравця збірної України.

Півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков вже найближчим часом може стати гравцем іспанської "Жирони".

Авторитетний журналіст-інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що клуб Ла Ліги повністю домовився про підписання 25-річного українця.

За його інформацією, умови особистого контракту вже також погоджено. Переговори між "Жироною" та "Динамо" перебувають на фінальній стадії. Циганков перейде до каталонського клубу в нинішнє зимове трансферне вікно, а не влітку, як про це писали раніше.

Своєю чергою, журналісти програми KDK стверджують, що київський клуб отримає за гравця 5 мільйонів євро + 50% від подальшого продажу. Спершу "Жирона" пропонувала 5 мільйонів євро + 20% від подальшого продажу, але цю пропозицію "Динамо" відхилило.

Президент "біло-синіх"  Ігор Суркіс також підтвердив факт перемовин "Динамо" з іспанським клубом щодо трансферу Циганкова.

"Ведуться переговори", – сказав бос столичного клубу в коментарі Fanday.net.

Додамо, що "Жирона" входить в об'єднання "City Football Group" разом з "Манчестер Сіті", "Труа", "Палермо", "Нью-Йорк Сіті" та іншими клубами. Наразі жирондинці посідають 11-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 21 очко після 17 зіграних матчів.

Цього сезону Циганков провів за "Динамо" 23 матчі у всіх турнірах, забив 9 голів та виконав 6 результативних передач. Його контракт з киянами спливає влітку 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Циганков може перейти до португальського "Порту". Також ЗМІ писали, що ним цікавиться нідерландський ПСВ.

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Дата публікації
Перегляди
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