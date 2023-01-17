Перейде вже цієї зими: іспанський клуб домовився з "Динамо" про трансфер Циганкова – ЗМІ

Також журналісти повідомили, скільки представник Ла Ліги заплатить за гравця збірної України.

Півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков вже найближчим часом може стати гравцем іспанської "Жирони".

Авторитетний журналіст-інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що клуб Ла Ліги повністю домовився про підписання 25-річного українця.

За його інформацією, умови особистого контракту вже також погоджено. Переговори між "Жироною" та "Динамо" перебувають на фінальній стадії. Циганков перейде до каталонського клубу в нинішнє зимове трансферне вікно, а не влітку, як про це писали раніше.

Girona have reached full agreement to sign Ukrainian winger Viktor Tsygankov. Personal terms agreed, deal at final stages with Dinamo Kiev to anticipate the transfer in January instead of free move in June #transfers



City Group side Girona will close on Tsygankov deal soon. pic.twitter.com/emMM18ETR0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2023

Своєю чергою, журналісти програми KDK стверджують, що київський клуб отримає за гравця 5 мільйонів євро + 50% від подальшого продажу. Спершу "Жирона" пропонувала 5 мільйонів євро + 20% від подальшого продажу, але цю пропозицію "Динамо" відхилило.

Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс також підтвердив факт перемовин "Динамо" з іспанським клубом щодо трансферу Циганкова.

"Ведуться переговори", – сказав бос столичного клубу в коментарі Fanday.net.

Додамо, що "Жирона" входить в об'єднання "City Football Group" разом з "Манчестер Сіті", "Труа", "Палермо", "Нью-Йорк Сіті" та іншими клубами. Наразі жирондинці посідають 11-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 21 очко після 17 зіграних матчів.

Цього сезону Циганков провів за "Динамо" 23 матчі у всіх турнірах, забив 9 голів та виконав 6 результативних передач. Його контракт з киянами спливає влітку 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Циганков може перейти до португальського "Порту". Також ЗМІ писали, що ним цікавиться нідерландський ПСВ.

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