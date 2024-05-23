"Переїде Усика за шість-вісім раундів": Чісора назвав умову для перемоги Ф'юрі в реванші

Британець вважає, що скидання ваги стало проблемою для його співвітчизника у першому бою з українцем.

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора висловився про потенційний бій-реванш між абсолютним чемпіоном світу в хевівейті Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Він вважає, що скидання ваги негативно позначилося на його співвітчизнику в першому поєдинку з українцем. Тож Чісора впевнений, що повернення до колишньої форми забезпечить "Циганському королю" перемогу в реванші.

"Я думаю, що Ф'юрі сто відсотків хоче реваншу. Я вірю, що якщо він отримає реванш і повернеться до своєї колишньої ваги, то переїде Усика за шість-вісім раундів. Скидання ваги стало проблемою для Тайсона", – сказав Чісора в коментарі Boxing Social.

Усик – Ф'юрі: підсумки бою за звання абсолютного чемпіона світу

У ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в саудівському Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після перемоги над британцем.

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Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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Раніше повідомлялося, що в контракті на бій між Усиком та Ф'юрі було передбачено опцію реваншу. Другий поєдинок між українцем і британцем планують влаштувати 12-13 жовтня 2024 року в Ер-Ріяді. Обидва боксери вже підтвердили намір знову зійтися в ринзі.

Нагадаємо, після бою Ф'юрі поцілував Усика та зворушливо звернувся до українського чемпіона.

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