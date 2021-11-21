"Переїду його, наче фура": Ф'юрі пообіцяв влаштувати Усику прочуханку

"Циганський король" висміяв габарити українського чемпіона.

Володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі прокоментував можливий у майбутньому поєдинок проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO Олександра Усика.

"Мені без різниці, з ким битися. Я погоджуся на бій із маленьким крузером і покажу, як влаштувати дрібному хлопцеві гарну прочуханку. Я його переїду, як вантажівка, як це було з Деонтеєм Вайлдером. Але потім я здам назад і знову його переїду. Ось що я з ним зроблю. Він занадто дрібний", - цитує британця iFL TV.

У ніч проти 10 жовтня Ф'юрі нокаутував Вайлдера в 11-му раунді та зберіг пояс WBC у надважкій вазі. Інші три найпрестижніші титули хевівейту - WBA, WBO та IBF - зосередив у своїх руках українець Олександр Усик, відібравши їх у британця Ентоні Джошуа.

Зазначимо, що поєдинок між Усиком і Ф'юрі стане можливим лише після того, як Олександр захистить титули в другому бою з Джошуа. Ей Джей вже активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший поєдинок з українцем. За словами промоутера, реванш планують на березень 2022 року.

Нокаутувавши Вайлдера в 11-му раунді, Ф'юрі успішно закінчив трилогію з "Бронзовим бомбардувальником". Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця в сьомому раунді .

. У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Він залишається непереможним на професійному рингу.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

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