"Переїду його": американський надважковаговик зробив зухвалу заяву щодо бою з Усиком

Джаррелл Міллер / instagram.com/bigbabymiller

Реклама

Американський боксер надважкої ваги Джаррелл Міллер зробив зухвалу заяву щодо потенційного бою з абсолютним чемпіоном світу в хевівейті Олександром Усиком.

За його словами, він легко переміг би українця, якби такий поєдинок відбувся.

"Я впевнений, що легко зможу побити Усика. Мені потрібно нормально потренуватися та провести повноцінний табір, щоб перемогти його. Я переїду українця. Він матиме величезні проблеми. Він завжди має труднощі, коли його суперники опускають підборіддя і йдуть в жорсткий бій", – сказав Міллер у коментарі для The Ring.

Реклама

У послужному списку 37-річного Міллера 26 перемог (22 – нокаутом), дві нічиї та одна поразка, якої він зазнав у грудні 2023 року від британця Даніеля Дюбуа.

Востаннє Джаррелл виходив у ринг в серпні минулого року проти мексиканця Енді Руїса. Бій завершився нічиєю рішенням більшості суддів.

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа. Також доступне відео ефектного нокауту в реванші Усик – Дюбуа.

Реклама

Тепер на рахунку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

Реклама

Усику після реваншу з Дюбуа вже призначили наступний бій. WBO зобов'язала українця провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера.

Якщо Усик відмовиться битися з Паркером, то пояс WBO стане вакантним і Олександр втратить звання абсолютного чемпіона світу.