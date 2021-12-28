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Перейшов до "Барселони": зірка "Манчестер Сіті" перебрався на батьківщину

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Перейшов до "Барселони": зірка "Манчестер Сіті" перебрався на батьківщину

Associated Press

Каталонський клуб оформив гучний зимовий трансфер.

Ексфорвард "Манчестер Сіті" Ферран Торрес став гравцем каталонської "Барселони".

Про це повідомляє офіційний сайт "блаугранас".

Клаусула складає 1 мільярд євро.

Вартість трансферу, за інформацією іспанських та британських ЗМІ, становить 55 мільйонів євро. "Барселона" розрахується з "Манчестер Сіті" кількома траншами, починаючи з літа 2022-го.

Ще 10 млн євро передбачено як бонуси, проте "городяни" навряд чи отримають їх найближчим часом – Торрес має виграти "Золотий м'яч" або Лігу чемпіонів у складі "Барси".

  • Влітку 2020 року "Манчестер Сіті" придбав іспанця у Валенсії за 28 мільйонів євро. На Туманному Альбіоні він провів 43 матчі та забив 16 голів.
  • Ферран є основним форвардом і найкращим бомбардиром збірної Іспанії під керівництвом Луїса Енріке.

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