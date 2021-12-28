Перейшов до "Барселони": зірка "Манчестер Сіті" перебрався на батьківщину

Каталонський клуб оформив гучний зимовий трансфер.
Ексфорвард "Манчестер Сіті" Ферран Торрес став гравцем каталонської "Барселони".
Про це повідомляє офіційний сайт "блаугранас".
Клаусула складає 1 мільярд євро.
Вартість трансферу, за інформацією іспанських та британських ЗМІ, становить 55 мільйонів євро. "Барселона" розрахується з "Манчестер Сіті" кількома траншами, починаючи з літа 2022-го.
Ще 10 млн євро передбачено як бонуси, проте "городяни" навряд чи отримають їх найближчим часом – Торрес має виграти "Золотий м'яч" або Лігу чемпіонів у складі "Барси".
- Влітку 2020 року "Манчестер Сіті" придбав іспанця у Валенсії за 28 мільйонів євро. На Туманному Альбіоні він провів 43 матчі та забив 16 голів.
- Ферран є основним форвардом і найкращим бомбардиром збірної Іспанії під керівництвом Луїса Енріке.
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