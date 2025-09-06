ТСН у соціальних мережах

Перша африканська збірна оформила вихід на чемпіонат світу-2026 з футболу

Збірна Марокко стала 17-м учасником прийдешнього Мундіалю.

Збірна Марокко

Збірна Марокко / © Associated Press

Збірна Марокко першою з африканських команд забезпечила собі вихід на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Напередодні марокканці вдома розгромили Нігер (5:0), здобувши свою шосту перемогу у шести матчах кваліфікації.

Завдяки цьому підопічні Валіда Реграгі з 18 очками стали недосяжними для суперників у групі E, достроково забронювавши за собою перше місце.

Зазначимо, що збірна Марокко стала вже 17-м учасником прийдешнього ЧС-2026.

Додамо, що на попередньому чемпіонаті світу-2022 марокканці стали першою в історії африканською збірною, яка дійшла до півфіналу на Мундіалях.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

