Перша медаль після травми: Білодід здобула "бронзу" на турнірі Grand Slam у Баку

Збірна України з дзюдо здобула першу медаль на турнірі серії Grand Slam, який відбувається у столиці Азербайджану Баку. "Бронзу" виборола Дар'я Білодід.

23-річна українська дзюдоїстка здобула медаль у ваговій категорії до 57 кілограмів.

Білодід розпочала змагання перемогами над Марією Ескано з Гуаму та фінкою Піхлою Салонен. У чвертьфіналі Дар'я поступилася дворазовій чемпіонці світу Крісті Дегучі з Канади.

Українка отримала можливість поборотися за "бронзу" у втішних сутичках. Там Білодід здолала Майсу Пардаєву з Туркменістану, а потім у "бронзовому" фіналі прийомом на іппон перемогла нідерландку Джулі Бюрскенс.

Зазначимо, що для Дар'ї це були перші змагання після тривалої паузи, вона не виступала пів року через травму спини.

Загалом для Білодід це восьма нагорода на турнірах серії Grand Slam і друга після переходу у вагову категорію до 57 кг. Сумарно в активі українки чотири "золота", одне "срібло" та три "бронзи".

Нагадаємо, раніше Дар'я виступала у ваговій категорії до 48 кг, де завоювала "бронзу" Олімпіади-2020 у Токіо.

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