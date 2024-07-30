Перша медаль України на Іграх-2024 в Парижі: яскраві фото Харлан з олімпійського п'єдесталу

У понеділок, 29 липня, Україна виграла першу медаль на Олімпіаді-2024 в Парижі. "Бронзу" в особистій шаблі завоювала Ольга Харлан.

У поєдинку за "бронзу" проти південнокореянки Чой Себін наша спортсменка здійснила феєричний камбек і здобула вольову перемогу ( 15:14 ), поступаючись під час сутички з рахунком 5:11.

Олімпійське "золото" в цій дисципліні здобула француженка Манон Апіті-Брюне, а срібною призеркою стала ще одна господарка змагань Сара Бальцер, якій Харлан поступилася у півфіналі.

Дивіться також: Олімпійські ігри-2024: медальний залік

Після фінального матчу відбулася церемонія нагородження, де Харлан отримала свою бронзову медаль. До вашої уваги яскраві фото українки з олімпійського п'єдесталу.

Ольга Харлан / Фото: BizziTeam / FIE

Ольга Харлан / Фото: BizziTeam / FIE

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Ольга Харлан / Фото: BizziTeam / FIE

"Бронза" в Парижі – п'ята олімпійська нагорода в кар'єрі Харлан. Вона повторила рекорд України за виграними медалями на Олімпіадах.

Також Харлан – єдина українська спортсменка в історії, яка виграла медалі на чотирьох Олімпіадах – у 2008, 2012, 2016 та 2024 роках.

Олімпіада в Парижі є п'ятою в кар'єрі Харлан. До завоювання "бронзи" в Парижі вона стала олімпійською чемпіонкою 2008 року та срібною призеркою ОІ-2016 в командному турнірі, а також завоювала бронзові нагороди в особистій першості на Олімпіадах 2012 та 2016 років.

Нагадаємо, Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня. Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

Читайте також:

"Присвячую спортсменам, які не можуть сюди приїхати, бо їх вбила Росія": Харлан – про "бронзу" Олімпіади-2024

Олімпійські ігри-2024 – день 4: розклад і результати виступів українців за 30 липня

"Україно, це для тебе": Харлан не стримала сліз після завоювання "бронзи" Олімпіади-2024