Перша медаль за три роки: Харлан піднялася на п'єдестал Гран-прі з фехтування

Для Ольги це 26-та в кар'єрі нагорода на турнірах серії Гран-прі Міжнародної федерації фехтування.

Титулована українська шаблістка Ольга Харлан завоювала бронзову нагороду на етапі Гран-прі з фехтування в Тунісі.

До основної сітки змагань 32-річна українка пробилася, здобувши перемоги в усіх шести кваліфікаційних поєдинках.

В 1/8 фіналу Харлан вибила з турніру лідерку світового рейтингу, чинну віцечемпіонку світу й чемпіонку Європи – ексросіянку Анну Башту, яка нині представляє Азербайджан. Сутичка завершилася з рахунком 15:8 на користь нашої співвітчизниці.

У чвертьфіналі Ольга здолала чинну бронзову призерку чемпіонату Європи, француженку Сару Бальцер. Українка поступалася з рахунком 9:13, але оформила камбек і вирвала перемогу – 15:14.

У півфіналі турніру Харлан в напруженій боротьбі програла іспанці Лусії Мартін-Португес, яка наразі посідає четверте місце в рейтингу FIE. Поєдинок закінчився з рахунком 15:14, судді переглядали відеоповтор виршіального уколу перед тим, як віддати перемогу іспанці.

Попри поразку, вихід до півфіналу гарантував українській шаблістці бронзову медаль. Для Харлан це перша нагорода на рівні Гран-прі від січня 2020 року, коли вона перемогла на змаганнях у Монреалі.

Для Ольги це 26-та в кар'єрі медаль на турнірах серії Гран-прі Міжнародної федерації фехтування (FIE).

Харлан – шестиразова чемпіонка світу (чотири "золота" в індивідуальній першості, два – в командній) та восьмиразова чемпіонка Європи (шість золотих нагород в особистих змаганнях і дві – в командних).

Також Ольга виграла чотири медалі на Олімпійських іграх. Вона стала олімпійською чемпіонкою (2008 рік) та срібною призеркою (2016) в командній шаблі, а також завоювала дві "бронзи" в особистих змаганнях (2012, 2016).

Нагадаємо, у травні 2022 року Харлан повернулася до виступів після паузи в кар'єрі, яку взяла після Олімпіади-2020. На Іграх у Токіо українська шаблістка сенсаційно припинила боротьбу в першому раунді.

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