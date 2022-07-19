Перша нагорода України: Рейзлін завоював "бронзу" чемпіонату світу з фехтування

Україна виборола першу медаль чемпіонату світу з фехтування-2022, який триває у Каїрі. На п'єдестал піднявся український шпажист Ігор Рейзлін.

Український шпажист Ігор Рейзлін став бронзовим призером чемпіонату світу з фехтування.

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 зустрівся у півфіналі з чинним олімпійським чемпіоном у команді та дворазовим бронзовим призером чемпіонатів Азії в особистих першостях японцем Кадзуясу Мінобе.

Суперники завершили основний час з рівним рахунком - 12:12, а вирішальний укол зробив японець, здобувши перемогу. Мінобе продовжив боротьбу за чемпіонство, а Рейзліну дісталася "бронза".

На шляху до півфіналу Рейзлін здолав Романа Александрова з Узбекистану - 12:9, Трістана Тулена з Нідерландів - 13:12, Мате Тамаша Коха з Угорщини - 15:10 та Фон Хой Суня з Гонконгу - 14:13.

Ця медаль стала першою для України на поточному чемпіонаті світу в єгипетському Каїрі.

Нагадаємо, що збірна України тріумфально фінішувала на Всесвітніх іграх-2022 в американському Бірмінгемі. За підсумками змагань наша команда опинилася в топ-3 медального заліку.

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