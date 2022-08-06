Перша перемога Білодід у новій вазі: українці вдало стартували на етапі Кубка Європи з дзюдо в Ризі

Українські дзюдоїсти вибороли медалі на старті етапу Кубка Європи з дзюдо у Ризі. На рахунку "синьо-жовтих" три золоті, одна срібна та три бронзові нагороди.

Збірна України з дзюдо здобула сім медалей у перший день змагання на етапі Кубка Європи в Ризі та очолила медальний залік.

Чемпіонами змагань у столиці Латвії стали Дар’я Білодід (вагова категорія до 57 кг), Анастасія Антипіна (до 63 кг) та Артем Хомула (до 73 кг).

Це перша медаль Білодід у новій ваговій категорії. Відзначимо, що для дворазової чемпіонки світу Білодід (на знімку) ця нагорода стала першою після "бронзи" на Олімпійських іграх у Токіо.

"Срібло" кубку Європи виборов Денис Тупицький (до 60 кг). Бронзові медалі виграли Бекірбек Моргоєв (до 60 кг), Кирило Самотуг (до 60 кг) та Станіслав Семков (до 66 кг).

Етап Кубка Європи у Ризі завершиться завтра, 7 серпня.

Нагадаємо, що українські легкоатлети вибороли чотири медалі на змаганнях в Італії.

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