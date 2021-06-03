Перша перемога перед Євро-2020: збірна України у Дніпрі обіграла Північну Ірландію (відео)

До старту Чемпіонату Європи "синьо-жовтим" залишилося зіграти один поєдинок.

Збірна України в рамках підготовки до Євро-2020 в товариському матчі обіграла національну команду Північної Ірландії. Зустріч проходила у Дніпрі на стадіоні "Дніпро-Арена" і завершилася перемогою господарів з рахунком 1:0.

Відкрити рахунок "синьо-жовтим" вдалося вже на 10-й хвилині. Олександр Караваєв виконав навіс на дальню стійку з правого флангу на самотнього Олександра Зубкова, який ударом головою пробив точно в дальній кут.

Підопічні Андрія Шевченка продовжили грати першим номером і мали моменти, щоб закріпити перевагу в рахунку, але свої шанси не реалізували Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук.

Північна Ірландія ж цілком могла відігратися на 37-й хвилині, але чудово у воротах зіграв Георгій Бущан, який у прекрасному сейві відбив удар головою Сіарона Брауна.

Після перерви "синьо-жовті" зіграли не так активно попереду, створивши всього один момент за другий тайм. Ярмоленко отримав м'яч у карному майданчику збірної Північної Ірландії від Георгія Судакова і пробив. Голкіпер гостей Бейлі Пікок-Фаррелл з непростим ударом впорався.

Гості зіграли в атаці трохи агресивніше, проте і вони свої напівмоменти не реалізували. У підсумку, зустріч так і завершилася мінімальною перемогою господарів.

Це був другий контрольний матч для збірної України перед Євро-2020. У першій грі "синьо-жовті" зіграли внічию з Бахрейном.

з Бахрейном. 7 червня підопічні Шевченка в Харкові зустрінуться з Кіпром.

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