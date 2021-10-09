Перша перемога Петракова: збірна України здолала Фінляндію в надважливому матчі відбору ЧС-2022

Голи Андрія Ярмоленка та Романа Яремчука принесли "синьо-жовтим" життєво необхідні три очки.

Збірна України обіграла команду Фінляндії в матчі 7-го туру кваліфікації на Чемпіонат світу 2022 року. Поєдинок на "Олімпійському стадіоні" в Гельсінкі закінчився з рахунком 2:1 на користь "синьо-жовтих".

Команди розпочали зустріч у високому темпі. Вже на третій хвилині фіни створили небезпечний момент - після заблокованого удару від Теему Пуккі воротам Андрія Пятова загрожував Робін Лод, але український воротар у чудовому стрибку врятував свою команду. Зазначимо, що для Пятова це був ювілейний, 100-й поєдинок за національну збірну.

На потужний старт від господарів підопічні Олександра Петракова відповіли результативною атакою. На четвертій хвилині Андрій Ярмоленко з-за меж штрафного правою ногою закрутив м'яч у нижній кут воріт Лукаса Градецкі.

На 15-й хвилині "синьо-жовті" організували хорошу можливість, щоб подвоїти рахунок. Яремчук міг відзначатися голом, але з меж штрафного відправив м'яч поруч з дальньою стійкою.

Тим не менш, фінська команда не розгубилася і на 29-й хвилині зуміла відігратися. Пятов виконав дивовижний сейв, відбивши удар головою Йоеля Пох'янпало після подачі з кутового. Але далі Микола Матвієнко виносом влучив у Пуккі, від якого м'яч полетів до сітки воріт української збірної.

Пропущений м'яч не надломив українських футболістів. На 34-й хвилині наша команда знову вийшла вперед. Яремчук проштовхнув м'яч у сітку воріт фінів після передачі Циганкова, який виконав чи то невдалий удар, чи то хитрий пас.

Другий тайм зустрічі минув у рівній боротьбі. Наприкінці поєдинку фіни усіма силами намагалися уникнути поразки. Найкращий шанс для цього створили вони на 76-й хвилині. Пятов відбив м'яч після удару зі штрафного, а Арауюрі на добиванні не влучив у ворота.

Це перша перемога України у кваліфікації на ЧС-2022 та перша звитяга під керівництвом Петракова.

Після сьомого туру відбору на ЧС-2022 збірна України з 8 очками посідає другу сходинку групи D. Очолює квінтет з 12 балами Франція. Далі розташувалися Боснія та Герцеговина (6), Фінляндія (5) та Казахстан (3).

Після гри з Фінляндією збірна України 12 жовтня зіграє ще один поєдинок відбору на світову першість - вдома з Боснією та Герцеговиною . Цей матч відбудеться у Львові. Казахстан в цей же день вдома прийматиме Фінляндію.

. Цей матч відбудеться у Львові. Казахстан в цей же день вдома прийматиме Фінляндію. Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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