Перша перемога України на Євро-2020: найкращі фото з драматичного матчу в Бухаресті

Яскраві світлини поєдинку "синьо-жовтих" проти Північної Македонії.

17 червня збірна України здобула першу перемогу на Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка в матчі другого туру групи C обіграли національну команду Північної Македонії.

Зустріч на "Національному стадіоні" у Бухаресті завершилася з рахунком 2:1.

Виграти "синьо-жовтим" дозволили голи Андрія Ярмоленка та Романа Яремчука. У другому таймі українці могли забити третій гол, але Руслан Малиновський не переграв голкіпера суперників з 11-метрової позначки.

До вашої уваги яскраві фотографії з матчу Україна - Північна Македонія.

Україна набрала перші 3 очки і посідає 3-тє місце у своїй групі. Австрія (3 бали і матч у запасі) лідирує, Нідерланди (3 і матч у запасі) - другі, Північна Македонія (0) - четверта.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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