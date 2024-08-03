Перша перемога в новому сезоні УПЛ: "Кривбас" здолав "Чорноморець" (відео)

"Кривбас" обіграв "Чорноморець" у матчі 1-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі завершилася з рахунком 1:0 .

Єдиний м'яч у цьому поєдинку підопічні Юрія Вернидуба забили на самому його початку. Уже на шостій хвилині відзначився Єгор Твердохліб.

Цей гол став першим у новому сезоні УПЛ, адже в матчі-відкритті чемпіонату "Верес" і "Карпати" голів не забивали та поділили очки (0:0).

Огляд матчу "Кривбас" – "Чорноморець"

Буде додано незабаром.

Таким чином, саме "Кривбас" став клубом, який здобув першу перемогу в сезоні УПЛ-2024/25.

Свій наступний матч криворіжці проведуть у четвер, 8 серпня, коли в першій грі третього раунду кваліфікації Ліги Європи позмагаються з чеською "Вікторією" Пльзень.

У другому турі чемпіонату України команда Вернидуба 11 серпня на виїзді зустрінеться з "Карпатами". Днем раніше "Чорноморець" прийме "Зорю".

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