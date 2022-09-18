Перша перемога в сезоні АПЛ: "Евертон" з Миколенком здолав колишню команду Ярмоленка

У неділю, 18 вересня, "Евертон" в рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) на домашній арені переграв "Вест Гем".

Поєдинок на стадіоні "Гудісон Парк" у Ліверпулі завершився мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі на 53-й хвилині забив нападник "ірисок" Ніл Мопе після передачі Алекса Івобі.

Український захисник мерсисайдського клубу Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та відіграв повний поєдинок. Українець був одним з найкращих на полі. Миколенко отримав найвищу оцінку в матчі від авторитетного порталу Sofa Score - 7,7 бала.

Для команди Френка Лемпарда це перша перемога в нинішньому сезоні АПЛ. До цього "іриски" чотири рази поспіль зіграли внічию.

"Евертон" з 7 очками піднявся на 13-ту сходинку турнірної таблиці. Колишній клуб українця Андрія Ярмоленка з 4 балами залишився на 18-й позиції.

У наступному турі "іриски" в гостях зустрінуться із "Саутгемптоном", "молотобійці" прийматимуть "Вулвергемптон". Обидва матчі відбудуться 1 жовтня.

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