Перша перемога в сезоні: аутсайдер УПЛ несподівано розправився з недавнім учасником єврокубків

Підопічні Остапа Маркевича здобули гостьову перемогу над "Колосом".

"Маріуполь" на виїзді завдав поразки "Колосу" в матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч у Ковалівці завершилася поразкою господарів з рахунком 1:3.

Приазовці ще в першому таймі двічі вразили ворота ковалівського клубу. На 16-й хвилині Дмитро Топалов вдало зіграв на добиванні після удару Олексія Кащука в стійку зі штрафного. А через десять хвилин Андрій Кулаков точним ударом завершив швидку контратаку гостей.

У другому таймі ковалівці скоротили відставання в рахунку - на 72-й хвилині відзначився Володимир Лисенко. Однак вирвати нічию учаснику кваліфікації Ліги конференцій-2021/22 було не до снаги.

Натомість "Маріуполь" відправив у ворота суперника ще третій м'яч. У компенсований час це зробив Топалов, який оформив дубль.

Для команди Остапа Маркевича це перша перемога в сезоні. Азовський клуб з 4 очками залишив останню сходинку турнірної таблиці, обійшовши "Львів".

"Колос" із 5 очками розташувався на 14-му місці.

У наступному турі УПЛ "Маріуполь" 18 вересня зіграє проти "Шахтаря", а "Колос" у той же день зустрінеться з "Інгульцем".

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