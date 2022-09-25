Перша перемога в сезоні: "Львів" у меншості виграв перенесений матч УПЛ

У неділю, 25 вересня, в перенесеному поєдинку першого туру української Прем'єр-ліги зустрічалися "Минай" та "Львів".

Протистояння на стадіоні "Минай" завершилося поразкою закарпатського клубу - 0:1 .

Автором єдиного гола в цьому матчі став Олександр Васильєв. У компенсований до другого тайму час він відзначився після передачі Андрія Буська.

Зауважимо, що більшу частину зустрічі львів'яни провели в меншості. Захисник гостей Михайло Шишка був вилучений з поля на 40-й хвилині після двох жовтих карток.

Для львівського клубу це перша перемога в нинішньому сезоні. Вона дозволила команді з 4 очками піднятися на дев'яте місце в турнірній таблиці. "Минай" теж має 4 бали і опустився на десяту сходинку.

У наступних іграх УПЛ "Львів"1 жовтня зіграє з "Дніпром-1", а "Минай" на наступний день зустрінеться з "Динамо".

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