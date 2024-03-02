Перша перемога в сезоні: "Минай" у більшості здолав "Металіст 1925" (відео)

Аутсайдер чемпіонату нарешті перервав свою безвиграшну серію.

"Минай" здобув перемогу над "Металістом 1925" у домашньому матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Минай-Арені" завершився з рахунком 2:0

Господарі поля вийшли вперед у першому таймі. На 31-й хвилині Сергій Корнійчук забив красивим ударом у ближню "дев'ятку" після передачі до лівого флангу штрафного від Кирила Прокопчука.

У другому таймі харків'яни залишилися в меншості – на 59-й хвилині другу жовту картку за відмашку в центрі поля отримав Ростислав Русин.

Наприкінці гри закарпатці остаточно зняли питання щодо переможця – на 90+1-й хвилині Євгеній Скиба замкнув ударом головою під поперечину подачу кутового з правого флангу.

Огляд матчу "Минай" – "Металіст 1925"

Буде додано незабаром.

Для "Миная" це перша перемога поточного сезону УПЛ. До цього часу закарпатський клуб зазнав 9 поразок і 7 разів зіграв унічию.

Підопічні Желько Любеновича з 10 очками посідають останнє, 16-те місце. "Металіст 1925" (15 пунктів) розташовується на 13-й позиції.

У наступному турі минайці 7 березня зіграють проти "Зорі". Днем пізніше команда Віктора Скрипника зустрінеться з ЛНЗ.

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