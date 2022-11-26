Перша перемога з 2010 року: Австралія реабілітувалася за поразку на старті ЧС-2022

У суботу, 26 листопада, у матчі 2-го туру групи D чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Австралії перемогла національну команду Тунісу. Матч завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол поєдинку було забито на 23-й хвилині Мітчелл Дюк вдало зреагував на рикошет після прострілу Крейга Гудвіна та з близької відстані пробив головою повз голкіпера в правий кут воріт.

Суперники могли відповісти вже наприкінці тайму. Мохамед Дрегер отримав пас у центрі штрафного майданчика та пробив по воротах, але цю спробу блискуче заблокував захисник. Ще один небезпечний момент створив Юссеф Мсакні – м'яч пролетів праворуч від воріт.

Зазначимо, що австралійці здобули першу перемогу на чемпіонатах світу з 2010 року.

В іншому матчі 2-го туру цього квартету Франція зустрінеться з Данією. Матч відбудеться о 18:00 за київським часом. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція зустрічі.

зустрічі. Наразі у групі лідирує Франція з 3 очками. Австралія посідає другу позицію (3) . Данія з 1 очком на третьому місці. Туніс (1) – останній.

Матчі заключного туру групи D відбудуться 30 листопада: Туніс – Франція, Австралія – Данія. Обидва поєдинки розпочнуться о 17:00 за київським часом.

Читайте також:

Чемпіонат світу-2022: календар і результати всіх матчів

Англія та США не визначили переможця в другому турі ЧС-2022, закрутивши інтригу в боротьбі за плейоф

Збірна-господарка увійшла до історії світового футболу: на ЧС-2022 встановили унікальний антирекорд