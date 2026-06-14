Перша перемога на Мундіалях за 36 років: Шотландія здолала Гаїті в матчі ЧС-2026

Гаїті — Шотландія / © Associated Press

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Збірна Шотландії здолала команду Гаїті в матчі першого туру групи C чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на "Gillette Stadium" в американському Фоксборо завершився з рахунком 0:1 .

Шотландці могли відкривати рахунок на 17-й хвилині зустрічі, але після удару Скотта Мактомінея м'яч влучив у стійку.

На 28-й хвилині "Тартанова армія" таки вийшла вперед — Че Адамс пробив у голкіпера гаїтян, але Джон Макгінн успішно зіграв на добиванні, відправивши м'яч у ворота.

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Гаїті — Шотландія / © Associated Press

Гаїті — Шотландія / © Associated Press

Для Шотландії це був перший матч на чемпіонаті світу від 1998 року. "Тартанова армія" виграла поєдинок Мундіалю вперше за 36 років — до цього остання перемога була над Швецією (2:1) у груповому етапі ЧС-1990.

Загалом для шотландців це дев'ятий в історії чемпіонат світу з футболу (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998, 2026).

Гаїті — Шотландія / © Associated Press

Збірна Гаїті бере участь у чемпіонаті світу з футболу вдруге в історії. Вперше гаїтяни грали на Мундіалі 1974 року й тоді програли всі три матчі, посівши останнє місце у групі з Італією, Польщею та Аргентиною.

В іншому матчі стартового туру групи C збірна Бразилії зіграла внічию з командою Марокко — 1:1.

У другому турі шотландці позмагаються з Марокко, а гаїтяни зіграють з Бразилією. Обидва матчі відбудуться 20 червня.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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