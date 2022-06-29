Перша поразка 2022 року: "Динамо" програло швейцарцям у благодійному матчі

Київське "Динамо" в другому матчі літнього тренувального збору поступилося швейцарській "Лозанні".

Поєдинок у Лозанні на стадіоні Stade de la Tuiliere завершився перемогою господарів - 2:0 . Зустріч відбулася в рамках благодійного турне киян "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо Війну!").

Обидва голи у ворота "біло-синіх" забив нападник швейцарського клубу Трей Койл. Уже на 5-й хвилині він дальнім ударом вивів свою команду вперед, а наприкінці першого тайму потужним пострілом у воротарський кут оформив дубль.

Зазначимо, що "Динамо" зазнало першої поразки цього року. Перервалася 21-матчева безпрограшну серія киян у спарингах, яка налічувала 15 перемог і 6 нічиїх. Варто зауважити, що динамівці грали не основним складом, адже ключові виконавці приєднаються до команди після відпустки.

У першому контрольному поєдинку на літніх зборах команда Мірчі Луческу зіграла внічию зі швейцарським "Івердоном" - 1:1. У наступних матчах благодійного туру на підтримку України "біло-сині" зіграють проти "Сьона" (2 липня), "Янг Бойз" (5 липня) та "Люцерна" (9 липня).

Нагадаємо, вже наступного місяця "Динамо" стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів. Матчі "біло-синіх" проти турецького "Фенербахче" відбудуться 20-го та 27 липня. Першу зустріч, яка номінально буде домашньою для підлпічних Луческу, команди проведуть у польському Лодзі.

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