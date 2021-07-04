Перша поразка Де Дзербі: "Шахтар" програв супернику з Польщі на зборах в Австрії

Перша поразка Де Дзербі: "Шахтар" програв супернику з Польщі на зборах в Австрії

Для "гірників" це був другий поєдинок з новим тренером.

Донецький "Шахтар" на навчально-тренувальних зборах в Австрії провів контрольний матч із польським "Ракувом". Зустріч завершилася поразкою віце-чемпіона України з рахунком 1:2.

Польська команда відкрила рахунок на 14-й хвилині поєдинку, а на 72-й з пенальті закріпила свою перевагу. "Гірники" змогли лише відповісти голом Манора Соломона на 81-й хвилині.

Для "Шахтаря" це був другий матч на зборах в Австрії і дебютна поразки з новим головним тренером - італійцем Роберто Де Дзербі. У першому контрольному поєдинку "гірники" розгромили австрійський "Санкт-Йохан" з рахунком 5:0.

"Шахтар": Шевченко, Додо, Вітао, Марлон, Корнієнко, Тете, Майкон, Патрік, Мудрик (Соломон, 46), Педріньо, Траоре.

"Шахтар" (після замін на 64-й хвилині): Шевченко, Конопля, Мампассі, Вітао, Сіпріано, Бондаренко, Маркос, Танковський, Очеретько, Соломон, Дентіньо.

"Шахтар" завершив минулий сезон без виграних трофеїв.

Нову кампанію "гірники" розпочнуть 24 липня матчем за Суперкубок України з київським "Динамо".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання