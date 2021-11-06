Перша поразка в сезоні: "Динамо" сенсаційно програло "Ворсклі" в центральному матчі туру УПЛ (відео)

Команда Юрія Максимова шокувала "біло-синіх" на столичному "Олімпійському".

"Динамо" поступилося "Ворсклі" в центральному поєдинку 14-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч на НСК "Олімпійський" у Києві завершилася несподіваною перемогою полтавців - 2:1 .

Підопічні Юрія Максимова відкрили рахунок на 34-й хвилині. Бразилець Ранжел головою прицільно пробив у дальній кут після навісу Олів'є Тіля зі штрафного.

Динамо - Ворскла - 0:1. Відео голу Ранжела

У другому таймі "біло-сині" намагалися відігратися, але лише пропустили другий м'яч. На 74-й хвилині капітан господарів Сергій Сидорчук заблокував суперника у власному штрафному - арбітр після перегляду відеоповтору (VAR) призначив пенальті.

Динамо – Ворскла | VAR: Іванов передивився фол Сидорчука

Олів'є Тіль бездоганно виконав 11-метровий, пробивши у нижній кут - Георгій Бущан вгадав напрямок удару, але не дотягнувся до м'яча.

Динамо - Ворскла - 0:2. Відео голу Тіля

Завершували поєдинок полтавці в меншості. Данило Кравчук, який вийшов на заміну, за дві хвилини примудрився заробити дві жовті картки в був вилучений з поля. Незважаючи чисельну меншість, команда Юрія Максимова втримала перемогу - у компенсований час дебютний гол за "Динамо" забив бразилець Вітінью, але на більше у киян вже не вистачило часу.

Це перша поразка "Динамо" в поточному розіграші УПЛ. "Біло-сині" (35 очок) продовжують лідирувати в турнірній таблиці, випереджаючи "Шахтар" на три бали. "Гірники" мають шанс вийти на перше місце, якщо 7 листопада обіграють "Колос".

"Ворскла" (28 пунктів) піднялася на третю сходинку.

У наступному турі УПЛ, який відбудеться вже після паузи на ігри національних збірних, "Динамо" 19 листопада в Одесі зустрінеться з "Чорноморцем", а "Ворскла" 21 листопада в Полтаві прийме "Маріуполь".

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