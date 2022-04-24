Перша ракетка світу перемогла білоруску, яка підтримує режим Лукашенка, та виграла четвертий титул WTA поспіль

Перша ракетка світу перемогла білоруску, яка підтримує режим Лукашенка, та виграла четвертий титул WTA поспіль

Польська тенісистка Іга Свьонтек стала переможницею турніру WTA 500 у Штутгарті, здолавши у фіналі білоруску Аріну Соболенко.

Матч з білоруською тенісисткою тривав майже півтори години. Свьонтек реалізувала чотири брейкпоінти з восьми, не віддавши суперниці жодного гейму на своїй подачі.

Перша ракетка світу продовжила виграшну серію до 23 матчів та виграла четвертий титул WTA поспіль. Раніше у 2022 році Іга стала переможницею турнірів у Досі, Індіан-Уеллсі та Майамі.

Усього Свьонтек виграла сім титулів WTA у кар'єрі. В активі її суперниці десять трофеїв WTA в одиночному розряді.

Додамо, що Соболенко раніше звинуватили у підтримці диктаторського режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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