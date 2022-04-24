Перша ракетка світу перемогла білоруску, яка підтримує режим Лукашенка, та виграла четвертий титул WTA поспіль

Польська тенісистка Іга Свьонтек стала переможницею турніру WTA 500 у Штутгарті, здолавши у фіналі білоруску Аріну Соболенко.
Матч з білоруською тенісисткою тривав майже півтори години. Свьонтек реалізувала чотири брейкпоінти з восьми, не віддавши суперниці жодного гейму на своїй подачі.
Перша ракетка світу продовжила виграшну серію до 23 матчів та виграла четвертий титул WTA поспіль. Раніше у 2022 році Іга стала переможницею турнірів у Досі, Індіан-Уеллсі та Майамі.
Усього Свьонтек виграла сім титулів WTA у кар'єрі. В активі її суперниці десять трофеїв WTA в одиночному розряді.
Додамо, що Соболенко раніше звинуватили у підтримці диктаторського режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Читайте також:
Українські дзюдоїсти вибороли два "золота" на етапі Кубка Європи
Українські гандболістки поступилися чемпіонкам Олімпіади-2020 в матчі кваліфікації ЧЄ
Україна здобула перемогу над Норвегією в благодійному шаховому матчі