Перша ракетка світу ризикує опинитися за ґратами: нові деталі скандалу з Джоковичем (фото)

Джокович звинувачується в тому, що навмисно збрехав у своїй візовій анкеті.

Першій ракетці світу Новаку Джоковичу може загрожувати до 12 місяців ув'язнення за неправдиву інформацію при в'їзді до Австралії.

Про це повідомляє The Australian.

34-річний спортсмен при в'їзді до Австралії повідомив, що не бував в інших країнах (крім рідної Сербії) за останні 14 днів.

У своїй австралійській туристичній декларації Джокович заявив, що не мандрував за 14 днів до свого прибуття до Австралії у четвер, 6 січня. Однак джерело стверджує, що насправді ці два тижні Джокович переїжджав з Белграда до Іспанії. В анкеті серб поставив галочку «Ні» у відповідь на це запитання.

The Australian

Якщо з'ясується, що при перетині кордону тенісист повідомив недостовірні відомості, це може стати причиною не лише анулювання його візи та депортації, а й кримінального переслідування — максимальним покаранням за таке порушення може стати висновок на строк до 12 місяців.

Наразі австралійська прикордонна служба перевіряє достовірність даних із в'їзної анкети Джоковича.

Джоковича було затримано після прибуття до Мельбурна на Australian Open через відсутність щеплення від коронавірусу, яке є обов'язковим для в'їзду до країни. Перед цим Новака погодилися пустили до Австралії без щеплення, оскільки він пообіцяв надати докази того, що його не можна вакцинувати. Це викликало хвилю обурення в Австралії.

Australian Open-2022 триватиме в Мельбурні від 17 до 30 січня.

Джокович - чинний та дев'ятиразовий переможець Відкритого чемпіонату Австралії.

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