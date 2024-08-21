Перша ракетка світу уникнув дискваліфікації за два провалених допінг-тести: чому так сталося

Перша ракетка світу, італійський тенісист Яннік Сіннер, уникнув дискваліфікації за два провалених допінг-тести.

Таке рішення ухвалило Міжнародне агентство із забезпечення чесності в тенісі (ITIA).

У березні Сіннер здав два позитивні тести на клостебол: спочатку – під час турніру в Індіан-Веллсі, де він дійшов до півфіналу, а потім – через вісім днів, у позазмагальний період. В обох випадках було зафіксовано низьку концентрацію речовини в організмі.

Під час розслідування було встанвоивлено, що заборонена речовина потрапила до організму Сіннера з вини одного з членів його команди. Той обробляв поріз на власному пальці спреєм, до складу якого входив клостебол, а потім робив Янніку масаж. Це призвело до того, що допінг опинився в організмі тенісиста.

Зазначається, що ні фізіотерапевт, ні Сіннер не знали про наявність клостеболу у спреї.

ITIA дійшло висновку, що Сіннер не несе жодної відповідальності за потрапляння речовини до його організму. Відтак він уникнув дискваліфікації, яка йому загрожувала.

Водночас Янніка позбавили усіх призових за турнір в Індіан-Веллсі (320 тисяч доларів), а також рейтингових очок (400), які він там заробив.

Незважаючи на це, 23-річний італієць збереже звання першої ракетки світу. Його перевага над другим номером рейтингу ATP, сербом Новаком Джоковичем, зараз становить 2300 очок.

"Тепер я залишу цей важкий і дуже нещасливий період позаду. Я продовжуватиму робити все, що в моїх силах, щоб забезпечити дотримання антидопінгової програми ITIA, і навколо мене є команда, яка прискіпливо виконує вимоги", – прокоментував ситуацію Сіннер.

Сіннер – переможець Australian Open-2024, півфіналіст Roland Garros-2024 та Wimbledon-2023, чвертьфіналіст US Open-2022. Він пропустив Олімпіаду-2024 через хворобу.

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