Перша ракетка світу в напруженому фіналі здолав Джоковича і став переможцем Wimbledon-2023

Іспанський тенісист Карлос Алькарас став чемпіоном Wimbledon 2023 року.

У фінальному поєдинку 20-річний іспанець (№1 АТР) обіграв другу ракетку світу та 7-разового переможця Вімблдону серба Новака Джоковича.

Надзвичайно напружений матч тривав 4 години і 46 хвилин. Алькарас здолав Джоковича за підсумками п'яти сетів – 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Таким чином, Алькарас перервав 34-матчеву переможну серію Джоковича на Вімблдонах. Новак вигравав трав'яний мейджор чотири рази поспіль (2018, 2019, 2021, 2022).

Для іспанця це перший в кар'єрі титул на Wimbledon. Також це його другий трофей серії Grand Slam після перемоги на US Open-2022.

Для Джоковича це був 35-й фінал турнірів Великого шолома. Він має 23 титули на змаганнях цього рівня, що є абсолютним рекордом чоловічого тенісу. Новак на один трофей випережає іспанця Рафаеля Надаля.

Якщо брати на лише чоловічі, а й жіночі мейджори, то 23 титули на турнірах Grand Slam має американка Серена Вільямс, а лідирує за цим показником австралійка Маргарет Корт (24).

Раніше повідомлялося, що чеська тенісистка Маркета Вондроушова стала чемпіонкою Wimbledon-2023.

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