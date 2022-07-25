Перша ракетка світу висловилася про підтримку України: після 2-3 матчів синьо-жовті стрічки зникли

Так, 21-річна представниця Польщі зазначила, що багато зі спортсменів, які на початку всіляко намагалися допомогти Україні, згодом охололи до ситуації і почали займатися лише собою.

Слова Швьонтек цитує BTU.

"Мені здається, що за кордоном зараз все менше інформації про війну. Я однаково намагалася стежити за повідомленнями з України, коли грала турніри. Це також вимагало сил, бо це означало, що після цих новин ми з командою будемо, м'яко кажучи, не дуже добре почуватися. Я народилася тоді, коли в цій частині Європи не було жодної війни. Мені було дуже важко. Мені знадобилось багато часу, щоб це якось вклалось в моїй голові.

Я ніколи не уявляла собі, що війна може бути так близько до польских кордонів. Коли я подорожувала під час виступів, то намагалась стежити за тим, що відбувається в Україні. Мені було нелегко це чути. Із самого початку моя мотивація провести такий захід була дуже високою. Як ви могли почути з моїх післяматчевих коментарів це дуже важлива тема для мене.

Я бачила, що на початку в тенісному світі інтерес до України був дуже високим, багато гравців вдягали стрічки. Але з часом це змінилось, після 2-3 матчів ці стрічки зникли. Моя стрічка залишається зі мною. Багато гравців не хочуть говорити про війну. Кожен робить те, що він вважає правильним, тож я з повагою ставлюсь до цього", - сказала Швьонтек.

Зазначимо, нещодавно польська тенісистка провела благодійний тенісний захід для допомоги Україні, яка продовжує протистояти збройній агресії Росії. До участі в події долучилися зірки тенісу - Еліна Світоліна, Сергій Стаховський, колишня друга ракетка світу з Польщі Агнешка Радванська, поляк-юніор Мартін Павелскі. Також виставкові матчі відвідав легендарний футболіст і колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Раніше повідомлялося, що тренер Берінчика виставив на аукціон унікальний лот Віталія Кличка, аби зібрати кошти для ЗСУ.