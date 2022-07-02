Перша ракетка світу, яка активно підтримує Україну, сенсаційно вилетіла з Wimbledon

Найкраща тенісистка планети полька Іга Свьонтек не зуміла подолати третє коло основної сітки Wimbledon-2022.

21-річна польська тенісистка несподівано програла француженці Алізе Корне, яка посідає 37-ме місце світового рейтингу.

Поєдинок тривав два сети та завершився поразкою Свьонтек з рахунком 4:6, 2:6.

Корне перервала рекордну переможну серію Іги, яка складала 37 матчів. Свьонтек не програвала 135 днів. Востаннє вона зазнавала поразки 16 лютого 2022 року на турнірі в Дубаї, де в другому колі поступилася Олені Остапенко з Латвії.

Відтоді польська тенісистка здобула шість трофеїв поспіль, включно з виграшем Roland Garros-2022.

Переможна серія Свьонтек була найдовшою в жіночому тенісі у XXI столітті та п'ятою за тривалістю в історії WTA.

Зазначимо, що найдовшою переможною серією в історії жіночого тенісу залишається досягнення легендарної Мартіни Навратілової - 74 виграші поспіль.

Додамо, що Свьонтек підтримує Україну від самого початку війни з російськими окупантами. Польська тенісистка грає матчі в кепці зі стрічкою в кольорах українського прапора. Також вона неодноразово висловлювала солідарність з Україною у своїх промовах, а в липні організовує благодійний матч, щоб зібрати кошти для українців, які постраждали від російської збройної агресії.

Нагадаємо, всі українські тенісистки вже залишили Wimbledon. Даяна Ястремська вилетіла в першому колі, Ангеліна Калініна та Марта Костюк - у другому, а Леся Цуренко зачохлила ракетку в третьому раунді.

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