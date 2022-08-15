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Перша ракетка світу з РФ влаштував розбірки з уболівальником, який назвав його "лузером": відео

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Перша ракетка світу з РФ влаштував розбірки з уболівальником, який назвав його "лузером": відео

Фото: Associated Press

Лідер рейтингу ATP росіянин Даніїл Мєдвєдєв вирішив "тепло" поспілкуватися з вболівальником, який його образив.

Так, після поєдинку 1/16 фіналу Canadian Open проти австралійця Ніка Кірьоса один із фанатів обізвав Мєдвєдєва "лузером".

Зазначимо, що інцидент трапивс, коли росіянин вже вийшов на вулицю з підтрибунного приміщення. Представник країни-агресорки, почувши образу, попрямував до цього вболівальника, аби влаштувати з ним розбірки.

До бійки справа не дійшла, адже поруч були правоохоронні органи. Мєдвєдєв відповів хлопцю, щоб той включив мізки та пішов.

До вашої уваги відео з цим інцидентом.

  • Матч із Кірьосом завершився для Мєдвєдєва поразкою - 7:6, 4:6, 2:6.

Раніше Мєдвєдєв прибрав зі свого Instagram російський прапор. Після чого заявив, що засмучений тим, що відбувається в Україні, але не засудив агресію своє рідної країни.

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