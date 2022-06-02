Перша ракетка світу зустрінеться з талановитою американкою: визначилися фіналістки Roland Garros-2022

У четвер, 2 червня, відбулися півфінальні матчі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

До фіналу турніру Великого шолома пробилися Іга Свентек (Польща) та Корі Гауфф (США).

Польська тенісистка Іга Свьонтек у двох сетах переграла росіянку Дар'ю Касаткіну - 6:2, 6:1.

Матч тривав 1 годину та 6 хвилин. За цей час Швентек реалізувала п'ять із десяти брейкпойнтів, віддавши суперниці один гейм на своїй подачі.

Для Іги це була 34-та перемога поспіль, цього сезону вона вже вчетверте переграла Касаткіну. Крім того, полька вдруге у кар'єрі пробилася до фіналу ґрунтового мейджора.

18-річна американка Корі Гауфф обіграла італійку Мартіну Тревізан - 6:3, 6:1.

Тенісистки провели на корті 1 годину та 26 хвилин. Гауфф один раз подала на виліт, допустила дві подвійні помилки та реалізувала шість з одинадцяти брейкпойнтів.

Гауфф уперше у кар'єрі вийшла у фінал турніру "Великого шолома". Раніше найкращим результатом американки був чвертьфінал 2021 року на тому ж Roland Garros, де вона поступилася майбутній чемпіонці чешці Барборі Крейчіковій.

Фінальний поєдинок відбудеться у суботу, 4 червня. Початок - 16:00.

Нагадаємо, українська тенісистка Людмила Кіченок разом з представницею Латвії Оленою Остапенко вийшла до парного півфіналу Roland Garros-2022. У п'ятницю, 3 червня, українсько-латвійська пара позмагається за путівку до фіналу з французьким тандемом Каролін Гарсія / Крістіна Младенович.

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