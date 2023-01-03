Перша ракетка України драматично вилетіла на старті основної сітки турніру в Аделаїді

Перша ракетка України Ангеліна Калініна не змогла подолати перше коло основної сітки турніру WTA 500 в австралійській Аделаїді.

Уродженка Нової Каховки (№39 WTA) програла експершій ракетці світу Вікторії Азаренко (№26 WTA) з Білорусі, яка через війну в Україні виступає на змаганнях у нейтральному статусі.

Напружений поєдинок тривав 2 години та 37 хвилин. На жаль, обидва сети Калініна програла на тай-брейку. Підсумковий рахунок зустрічі – 6:7(9), 6:7(5).

Нагадаємо, в Аделаїді виступає ще одна українська тенісистка Марта Костюк. Напередодні вона вийшла до 1/8 фіналу, здолавши австралійку Джеймі Форліс. У другому колі українка зустрінеться з Оленою Рибакіною з Казахстану

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