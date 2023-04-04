Перша ракетка України не потиснула руку росіянці після матчу на турнірі в США (відео)

Перша ракетка України Ангеліна Калініна не потиснула руку росіянці Анні Калінській після поєдинку першого кола турніру серії WTA 500 в американському Чарльстоні.

26-річна уродженка Нової Каховки поступилася спортсменці з країни-терористки з рахунком 6:7, 4:6.

Після завершення матчу тенісистка з РФ вирушила до сітки для традиційного рукостискання, проте Калініна проігнорувала суперницю – українка та росіянка навіть не вдарилися ракетками. Водночас, Ангеліна потиснула руку рефері.

Зазначимо, що Калініна вже не вперше демонструє своє принципове ставлення до представниць країн-агресорок. У лютому вона на турнірі в Дубаї не потиснула руку іншій росіянці Вероніці Кудерметовій.

Також українська тенісистка Марта Костюк відмовлялася від рукостискань з росіянками Варварою Грачовою та Анастасією Потаповою, а також білорусками Вікторією Азаренко і Олександрою Саснович.

Раніше повідомлялося, що зірка українського тенісу Еліна Світоліна повернулася на корт після народження доньки. На старті змагань у Чарльстоні вона поступилася представниці Казахстану Юлії Путінцевій.

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