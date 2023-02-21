Перша ракетка України не потиснула руку росіянці після перемоги над нею на турнірі в Дубаї (відео)

Перша ракетка України Ангеліна Калініна обіграла росіянку Вероніку Кудерметову в першому раунді турніру WTA 1000 в Дубаї (ОАЕ).

26-річна уродженка Нової Каховки здолала спортсменку з РФ у непростому трисетовому поєдинку.

Українка виграла перший сет з рахунком 6:3, після чого поступилася в другій партії – 5:7. Проте вирішальний сет завершився саме на користь представниці нашої країни – 7:5.

Зазначимо, що після матчу Калініна не потиснула руку росіянці. Замість рукостискання тенісистки вдарилися ракетками, після чого українка потиснула руку рефері.

В 1/16 фіналу Калініна зустрілася з іншою представницею України Даяною Ястремською, яка на старті турніру обіграла француженку Алізе Корне.

Дуель українок завершилася вольовою перемогою Калініної – 5:7, 6:2, 6:3.

В 1/8 фіналу Ангеліна зіграє проти експершої ракетки світу чешки Кароліни Плішкової.

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