Перша ракетка України переміг росіянина і вперше в кар'єрі вийшов до основної сітки турніру ATP

Олексій Крутих оформив потужний камбек у матчі проти суперника з країни-агресорки.

Перша ракетка України у чоловічому розряді Олексій Крутих обіграв російського тенісиста Павла Котова в фіналі кваліфікації турніру серії АТР 250 у Досі (Катар).

Поєдинок тривав годину та 50 хвилин і завершився вольовою перемогою українця.

Крутих поступився в першому сеті з рахунком 1:6, але потім зібрався та виявився сильнішим за спортсмена з країни-агресорки у двох наступних партіях – 6:3, 6:3,

Упродовж матчу Олексій тричі подав навиліт, припустився чотирьох подвійних помилок, програв два гейми на своїй подачі і зробив три брейки.

Таким чином, Крутих уперше в кар'єрі зіграє в основній сітці турніру ATP. Цього року він дебютував в основі турніру Grand Slam на Australian Open-2023.

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