Перша ракетка України перемогла тенісистку з Москви та пробилася до 1/4 фіналу турніру в Істборні

Перша ракетка України перемогла тенісистку з Москви та пробилася до 1/4 фіналу турніру в Істборні

Українська тенісистка Ангеліна Калініна стала чвертьфіналісткою турніру WTA500 в англійському Істборні.

У поєдинку 1/8 фіналу Калініна (№36 WTA) здолала колишню росіянку Юлію Путінцеву (№33 WTA), яка зараз представляє Казахстан.

Напружена дуель із трьох сетів завершилася перемогою першої ракетки України з рахунком 6:3, 2:6, 6:3.

Зазначимо, що Путінцева народилася в Москві та до 2012 року виступала за Російську Федерацію, після чого змінила спортивне громадянство та виступає за Казахстан.

В 1/4 фіналу Калініна зіграє з латвійкою Оленою Остапенко (№14 WTA).

Нагадаємо, у чвертьфіналі турніру в Істборні нашу країну також представлятиме Леся Цуренко, яка в 1/8 фіналу обіграла Магду Лінетт з Польщі. А от Марта Костюк не зуміла вийти до 1/4 фіналу, програвши Геррієт Дарт з Великої Британії.

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