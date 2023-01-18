Перша ракетка України перемогла топтенісистку та вийшла до третього кола Australian Open

Ангеліна Калініна вперше в кар'єрі дійшла до цієї стадії Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна (№40 WTA) пробилася до третього раунду основної сітки першого в сезоні-2023 турніру "Великого шолома" – Australian Open.

У матчі другого кола уродженка Нової Каховки обіграла колишню другу ракетку планети, чешку Петру Квітову (№15 WTA) з рахунком 7:5, 6:4.

She's done it! In just her second #AusOpen appearance, Anhelina Kalinina reaches the third round - a career-best performance at a Grand Slam!



She defeated 2x Wimbledon champion and 2019 Australian Open finalist Petra Kvitova 7-5 6-4#AO2023 pic.twitter.com/gIRiEEeBGl — #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2023

Для Ангеліни це другий в кар'єрі виступ в основі Australian Open та перший вихід до третього кола турніру серії Grand Slam.

У третьому раунді змагань Калініна зіграє з чешкою Барборою Крейчиковою (№23 WTA).

Додамо, що виступи в основній сітці Australian Open продовжують ще дві українські тенісистки – Марта Костюк і Катерина Байндль.

Нагадаємо, єдиний представник України в чоловічому особистому турнірі Australian Open-2023 Олексій Крутих з боєм вилетів на старті основної сітки.

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