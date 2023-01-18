Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Перша ракетка України перемогла топтенісистку та вийшла до третього кола Australian Open

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
755
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Перша ракетка України перемогла топтенісистку та вийшла до третього кола Australian Open

Фото: Associated Press

Ангеліна Калініна вперше в кар'єрі дійшла до цієї стадії Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна (№40 WTA) пробилася до третього раунду основної сітки першого в сезоні-2023 турніру "Великого шолома" – Australian Open.

У матчі другого кола уродженка Нової Каховки обіграла колишню другу ракетку планети, чешку Петру Квітову (№15 WTA) з рахунком 7:5, 6:4.

Для Ангеліни це другий в кар'єрі виступ в основі Australian Open та перший вихід до третього кола турніру серії Grand Slam.

У третьому раунді змагань Калініна зіграє з чешкою Барборою Крейчиковою (№23 WTA).

Додамо, що виступи в основній сітці Australian Open продовжують ще дві українські тенісистки – Марта Костюк і Катерина Байндль.

Нагадаємо, єдиний представник України в чоловічому особистому турнірі Australian Open-2023 Олексій Крутих з боєм вилетів на старті основної сітки.

Читайте також:

Після скандалу на матчі українки: Australian Open офіційно заборонив прапори Росії та Білорусі

Українська тенісистка прокоментувала інцидент із прапором Росії на своєму матчі Australian Open

Ганьба на Australian Open: фанати прийшли на матч українки з прапором РФ і обличчям Путіна на футболці

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
755
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація