Перша ракетка України повернулася до топ-50: оприлюднено новий рейтинг WTA

Ангеліна Калініна піднялася на шість позицій.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила рейтинг найкращих тенісисток планети. Перша ракетка України Ангеліна Калініна відіграла шість сходинок і повернулася до топ-50 світової класифікації.

Після турніру WTA 125 у французькому Анже, де Калініна в півфіналі поступилася представниці Німеччини Анні-Лені Фрідзам (WTA №146), наша співвітчизниця перемістилася на 47-ме місце в рейтингу організації.

Друга ракетка України Марта Костюк зберегла за собою 71-шу сходинку. По одній позиції втратили Катерина Байндль і Даяна Ястремська, які наразі йдуть 99-ю та 100-ю в рейтингу WTA.

Першою ракеткою планети з величезним відривом залишається полька Іга Свьонтек, яка неодноразово підтримувала нашу країну у війні з російськими окупантами та навіть організувала благодійний турнір, всі кошти з якого пішли на допомогу постраждалим від вторгнення РФ українським дітям.

Нагадаємо, головна зірка українського тенісу Еліна Світоліна наразі перебуває у декретній відпустці. У жовтні цього року вона вперше стала мамою.

Рейтинг WTA станом на 12 грудня 2022 року:

1. Іга Свьонтек (Польща, 11085)

2. Онс Жабер (Туніс, 5055)

3. Джессіка Пегула (США, 4691)

4. Каролін Гарсія (Франція, 4375)

5. Аріна Соболенко (3925)

6. Марія Саккарі (Греція, 3871)

7. Корі Гауфф (США, 3646)

8. Дар'я Касаткіна (3435)

9. Вероніка Кудерметова (2795)

10. Сімона Халеп (Румунія, 2661)

...

47 (+6). Ангеліна Калініна (Україна, 1038)

71. Марта Костюк (Україна, 814)

99 (-1). Катерина Байндль (Україна, 631)

100 (-1). Даяна Ястремська (Україна, 628)

138 (+1). Леся Цуренко (Україна, 456)

150 (-12). Дар'я Снігур (Україна, 426)

241 (-2). Еліна Світоліна (Україна, 268)

309 (+3). Катерина Завацька (Україна, 190)

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