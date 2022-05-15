Перша ракетка України Світоліна вагітна: спортсменка назвала стать дитини і показала чутливе фото

У родині головної зірки українського тенісу Еліни Світоліної очікується поповнення.

Перша ракетка України Еліна Світоліна та її коханий, французький тенісист Гаель Монфіс чекають на первістка. Вже восени 2022 року Світоліна стане мамою.

Про це повідомила сама спортсменка у своєму Instagram.

За словами Світоліної, у них з чоловіком народиться донечка. Бронзова призерка Олімпіади-2020 також оприлюднила зворушливу світлину, який чоловік лагідно обіймає живіт коханої.

"З серцем, сповненим любові та щастя, ми раді повідомити, що чекаємо на дівчинку в жовтні", - написала Світоліна.

Еліна Світоліна оголосила про вагітність / Фото: instagram.com/elisvitolina

У коментарях під публікацією українські спортсмени почали вітати свою колегу.

До слова, раніше тенісистка оголосила про перерву у кар'єрі через проблеми зі спиною.

Нагадаємо, Світоліна розгромила росіянку, яку позбавили права представляти країну-окупанта.

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