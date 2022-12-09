Перша ракетка України впевнено перемогла чемпіонку Australian Open-2020 та пробилася до 1/4 турніру WTA

Калініна продовжує боротьбу на турнірі в Анже.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 125, який триває у французькому Анже.

У другому колі змагань українка впевнено обіграла чемпіонку Australian Open 2020 Софію Кенін.

Тенісистки провели на корті 1 годину і 31 хвилину. За цей час Калініна 8 раз подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки і реалізувала 4 з 17 брейк-пойнтів.

У першому колі Калініна розгромила іншу американку Катрін Скотт. Перша ракетка України витратила на поєдинок трохи більше години, віддавши суперниці лише три гейми.

У чвертьфіналі Ангеліна зіграє проти Клари Таусон. Калініна поступилася датчанці на турнірі у Мельбурні у січні.

Нагадаємо, що український тенісист Олексій Крутих виграв турнір серії ATP Challenger Tour у іспанській Валенсії.

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