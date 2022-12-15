Перша ракетка України впевнено пробилася до півфіналу на турнірі у Франції

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла до півфіналу турніру WTA 125 у французькому Ліможі.

Перша ракетка України (№47 WTA) у чвертьфіналі обіграла лідера посіву Чжан Шуай із Китаю – 6:1 .

Для перемоги Калініній знадобилося трохи більше однієї години. Українка зробила п'ять брейків, програвши один гейм на своїй подачі.

У півфіналі Калініна зіграє з переможцем матчу Ана Богдан (Румунія) – Ганна Блінкова (нейтральний статус).

На турнірі у Франції перша ракетка України стартувала з перемоги над місцевою тенісисткою Кароль Монне.

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