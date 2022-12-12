Перша ракетка України впевненою перемогою стартувала на турнірі у Франції

Українська тенісистка Ангеліна Калініна успішно розпочала виступи на турнірі WTA 125 у французькому Ліможі.

Перша ракетка України (№47 WTA) у стартовому колі змагань обіграла представницю Франції Кароль Монне (№204 WTA). 25-річна уродженка Нової Каховки впоралася з на чотири роки молодшою опоненткою за два сети – 6:4, 6:0.

У наступному раунді Калініна зіграє проти ще однієї француженки – 17-річної Дженні Лім. Матч відбудеться у вівторок, 13 грудня.

Нагадаємо, минулого тижня Калініна дійшла до півфіналу турніру WTA 125 у французькому Анже, завдяки чому повернулася до топ-50 світового рейтингу.

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