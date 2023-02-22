Перша ракетка України з боєм програла колишній найкращій тенісистці світу на турнірі в Дубаї

Ангеліна Калініна не змогла вийти до чвертьфіналу престижних змагань в ОАЕ.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна завершила виступи на турнірі WTA 1000 в Дубаї. У третьому колі уродженка Нової Каховки в напруженій боротьбі поступилася колишній лідерці світового рейтингу Кароліні Плішковій із Чехії.

Поєдинок між українкою та чешкою тривав 2 години 48 хвилин. Калініна віддала перший сет – 5:7, але виграла другу партію на тайбрейку – 7:6. У вирішальном сеті українська тенісистка зазнала поразки – 2:6.

Упродовж зустрічі Ангеліна шість разів подала навиліт, припустилася п'яти подвійних помилок та реалізувала один з чотирьох брейкпойнтів.

У чвертьфіналі чешка зіграє проти тріумфаторки матчу між полькою Ігою Швьонтек та росіянкою Людмилою Самсоновою, яка виступає в нейтральному статусі через вторгнення її країни на територію України.

Раніше турнір у Дубаї також залишила ще одна українка Марта Костюк, яка в другому колі програла швейцарці Белінді Бенчич – 7:6, 6:7, 4:6.

Нагадаємо, Калініна у другому колі турніру в Дубаї обіграла ще одну нашу співвітчизницю Даяну Ястремську – 5:7, 6:2, 6:3.

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