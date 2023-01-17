Перша ракетка України з боєм вилетів на старті основної сітки Australian Open-2023

Єдиний представник України в чоловічому особистому турнірі Australian Open Олексій Крутих (№188 ATP) не зміг пробитися до другого кола основної сітки.

В матчі стартового раунду перша ракетка України в напруженій боротьбі поступився аргентинцю Дієго Шварцману (№26 ATP).

Чотирисетовий поєдинок тривав 3 години 57 хвилин і завершився поразкою нашого співвітчизника з рахунком 4:6, 7:6, 3:6, 6:7.

Додамо, що під час третьої партії гру призупиняли через спеку. Протягом матчу українець виконав 9 ейсів, припустився 3 подвійних помилок і реалізував 2 з 16 брейкпойнтів.

Зазначимо, що Олексій вперше в кар'єрі зіграв в основній сітці турніру "Великого шолома". Він пробився до основи Australian Open-2023, подолавши сито кваліфікації.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що організатори Australian Open офіційно заборонили прапори РФ та Білорусі після скандалу, який трапився в матчі першого кола жіночого турніру між українкою Катериною Байндль та росіянкою Каміллою Рахімовою.

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