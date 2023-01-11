Перша ракетка України здійснила камбек і вийшла до чвертьфіналу турніру в Австралії

Перша ракетка України Ангеліна Калініна пробилася до 1/4 фіналу турніру WTA 250 в австралійському Гобарті.

В 1/8 фіналу наша співвітчизниця обіграа німкеню Тетяну Марію. Напружений поєдинок тривав 2 години та 35 хвилин.

Українська тенісистка програла перший сет з рахунком 4:6, а в другому поступалася 1:2, проте зуміла переламати перебіг протистояння та виграти партію з рахунком 6:3. Вирішальний сет також був за українкою – 6:3.

Протягом матчу Калініна тричі подала навиліт, припустилася семи подвійних помилок, програла п'ять геймів на своїй подачі і зробила сім брейків.

У чвертьфіналі Ангеліна зіграє проти колишньої четвертої ракетки світу Софії Кенін зі США.

Раніше Калініна вже зустрічалася з Кенін чотири рази. На рахунку обох тенісисток по дві перемоги в очних матчах. Востаннє вони грали між собою в грудні минулого року на турнірі WTA 125 в Анже. Тоді перемогу здобула українка, впоравшись з американкою да два сети.

Нагадаємо, двоє з чотирьох українців пробилися до фінального раунду кваліфікації Australian Open-2023.

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