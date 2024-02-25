Перша сенсація у весняній частині УПЛ: "Дніпро-1" втратив очки в матчі з "Минаєм" (відео)

Поєдинок кілька разів переривався через повітряну тривогу.

"Дніпро-1" не зумів обіграти "Минай" у домашньому матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Дніпро-Арені" у Дніпрі завершився внічию 1:1 .

Матч розпочався із запізненням через повітряну тривогу. Коли гра розпочалася, то команди провели на полі лише 14 хвилин і знову були змушені вирушити до укриття.

Після ноступного поновлення матчу "Минай" зумів відкрити рахунок – на 25-й хвилині відзначився Артур Ременяк. Одразу після забитого м'яча укотре пролунав сигнал повітряної тривоги.

Після чергового відновлення гри закарпатський клуб отримав можливість подвоїти свою перевагу, але на 40-й хвилині Тимур Кораблін з пенальті не переграв воротаря дніпрян Євгена Волинця.

На початку другого тайму команда Юрія Максимова відігралася – на 51-й хвилині Олександр Піхальонок реалізував пенальті. Однак на більше господарі поля не спромоглися. Як підсумок, нічия.

Огляд матчу "Дніпро-1" – "Минай"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Дніпро-1" (35 очок) залишився на другому місці в УПЛ і двома балами поступається лідеру "Кривбасу". "Минай" (7 пунктів) посідає останню сходинку.

У наступному турі дніпряни 3 березня зіграють проти "Оболоні". Днем раніше закарпатці зійдуться з "Металістом 1925".

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