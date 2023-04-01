Перша тренерська перемога Ротаня в УПЛ: "Олександрія" розгромила "Ворсклу" (відео)

"Олександрія" розбила "Ворсклу" в домашньому матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) – 3:0 .

У першому таймі господарі двічі відзначилися у воротах суперника. На 25-й хвилині автогол заніс до свого пасиву Ігор Пердута, а перед перервою перевагу олександрійської команди подвоїв Андрій Кулаков.

У другій половині зустрічі підопічні Руслана Ротаня забили втретє – на 78-й хвилині остаточний рахунок встановив Сергій Логінов.

Огляд матчу

Буде додано пізніше.

Зазначимо, що для Ротаня це перша перемога на посаді керманича олександрійців, до цього було чотири нічиїх поспіль. Він також виконує обов'язки головного тренера збірної України та очолює молодіжну національну команду нашої країни.

"Олександрія" (31 бал) посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ. "Ворскла" (20 очок) залишилася на 10-й позиції.

У наступному турі підопічні Ротаня 9 квітня приймуть "Чорноморець". "Ворскла" двома днями раніше зіграє з "Інгульцем".

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