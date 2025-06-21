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Перша в історії: Ястремська встановила унікальне досягнення в українському тенісі
Даяна стала першою українкою, яка дійшла до фіналу турнірів WTA на всіх покриттях.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (№46 WTA) встановила унікальне досягнення, вийшовши до фіналу турніру WTA 250 в англійському Ноттінгемі.
Як повідомляє btu.org.ua, 25-річна уродженка Одеси стала першою в історії українською тенісисткою, яка дійшла до фіналів турнірів WTA на всіх типах покриття (хард, ґрунт та трава).
На ґрунті Даяна грала у фіналі в Страсбурзі 2019 року, а на харді змагалась у вирішальних матчах у Гонконзі (2018), Хуахіні (2019), Аделаїдї (2020), Ліоні (2022) та Лінці (2025).
Також Ястремська стала лише другою українкою, яка зіграє у фіналі змагань рівня WTA на траві. До сьогодні єдиною була Катерина Володько, яка виграла титул у Бірмінгемі 2008 року.
Зазначимо, що в українському чоловічому тенісі єдиним, кому вдалося дійти до фіналу на турнірах АТР на всіх покриттях, є Андрій Медведєв.
У фіналі турніру в Ноттінгемі суперницею Ястремської стане американка Маккартні Кесслер (№42 WTA). Матч за титул відбудеться у неділю, 22 червня.