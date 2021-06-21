Перша в історії: збірна Італії встановила феноменальне досягнення на Євро-2020

Потенційно, "скуадра адзурра" може зіграти в плейоф проти України.

Збірна Італії встановила унікальне досягнення на груповій стадії Чемпіонату Європи-2020.

Так, підопічні Роберто Манчіні стали першим колективом в історії, який зумів виграти всі три зустрічі в групі без пропушених м'ячів. Про відповідне досягнення "скуадри адзурри" повідомив статистично-аналітичний портал Gracenote Live.

- Italy (@azzurri) are the 1️⃣st team to win all 3️⃣ group stage matches without conceding a goal at a single EUROs. #EURO2020 #ITAWAL — Gracenote Live (@GracenoteLive) June 20, 2021

Зазначимо, що збірна Італії в групі перемогла Туреччину (3:0), Швейцарію (3:0) та Уельс (1:0). Як наслідок, набравши дев'ять очок з дев'яти можливих колектив Манчіні посів у квартеті перше місце та вийшов до 1/8 фіналу турніру.

Окрім того, збірна Італії продовжила свою серію без поразок до 30 поєдинків. "Скуадра адзурра" повторила національний рекорд, який був встановлений в період від 1935 до 1939 року. Тоді італійцями керував Вітторіо Поццо. Італія востаннє програвала 10 вересня 2018 року в матчі Ліги націй проти Португалії (0:1). Від того часу команда Манчіні здобула 25 перемог і п'ять разів зіграла внічию.

Єдина перемога Італії в фіналі чемпіонату Європи датована 1968 роком, коли італійці були господарями континентальної першості. Від тих пір "скуадра адзурра" програвала у вирішальних матчах Євро-2000 і Євро-2012.

Італія в 1/8 фіналу зіграє з кимось із пари Україна - Австрія.

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